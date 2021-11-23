Дочь, ты пила? — Нет, я топор: уморительные шутки о дочерях, которые поднимут настроение в этот вечер
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- Папа, купи мне новый ноутбук.
- Не, дочка, ты будешь постоянно дома сидеть, в него пялиться.
- Ну ладно, а можно я пойду сегодня к друзьям с ночёвкой? Сегодня праздник, Коля вышел из тюрьмы.
- Тебе маленький или большой ноутбук нужен?
Однажды злая колдунья предсказала королю, что его дочь уколет палец веретеном и умрет. И тогда король, чтобы спасти свою дочь, приказал отрубить ей пальцы.
Дочка в мультике услышала фразу "С ума схожу от любви" и решила выяснить этот вопрос у нас.
Сидим с женой, обедаем. Подходит дочка и спрашивает:
— Папа, а вот ты как только маму увидел — сразу с ума сошёл или после того, как вы поженились?
После обеда мать идет на кухню, а дочь кричит ей вслед:
- Нет, мама, я не хочу, чтобы ты в свой день рождения мыла посуду. Оставь ее на завтра.
- Папа, я не могу выйти замуж за Константина! Он — атеист и не верит, что существует ад.
- Ничего, дочка. Смело выходи за него. Ты и твоя мамочка очень скоро сумеете убедить его, что он глубоко заблуждается!