Дочь, ты пила? — Нет, я топор: уморительные шутки о дочерях, которые поднимут настроение в этот вечер

Дочка в мультике услышала фразу "С ума схожу от любви" и решила выяснить этот вопрос у нас.

Сидим с женой, обедаем. Подходит дочка и спрашивает:

— Папа, а вот ты как только маму увидел — сразу с ума сошёл или после того, как вы поженились?