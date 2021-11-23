Укр

Дочь, ты пила? — Нет, я топор: уморительные шутки о дочерях, которые поднимут настроение в этот вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Дочь, ты пила? — Нет, я топор: уморительные шутки о дочерях, которые поднимут настроение в этот вечер Новость обновлена 23 ноября 2021, 17:56

Лучшие анекдоты о любимицах мам и отцов, которые заставят вас смеяться до слез

- Папа, купи мне новый ноутбук.

- Не, дочка, ты будешь постоянно дома сидеть, в него пялиться.

- Ну ладно, а можно я пойду сегодня к друзьям с ночёвкой? Сегодня праздник, Коля вышел из тюрьмы.

- Тебе маленький или большой ноутбук нужен?

Однажды злая колдунья предсказала королю, что его дочь уколет палец веретеном и умрет. И тогда король, чтобы спасти свою дочь, приказал отрубить ей пальцы.

Дочка в мультике услышала фразу "С ума схожу от любви" и решила выяснить этот вопрос у нас.

Сидим с женой, обедаем. Подходит дочка и спрашивает:

— Папа, а вот ты как только маму увидел — сразу с ума сошёл или после того, как вы поженились?

После обеда мать идет на кухню, а дочь кричит ей вслед:

- Нет, мама, я не хочу, чтобы ты в свой день рождения мыла посуду. Оставь ее на завтра.

- Папа, я не могу выйти замуж за Константина! Он — атеист и не верит, что существует ад.

- Ничего, дочка. Смело выходи за него. Ты и твоя мамочка очень скоро сумеете убедить его, что он глубоко заблуждается!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты