Начинаем утро с позитивной ноты: новые улетные анекдоты

Разговор двух французов.

- Хорошая жена это та, у которой есть муж и любовник.

- А я думал, что это плохая.

- Нет, плохая это та, у которой только любовник.

- А я думал, что это падшая.

- Нет, падшая это та, у которой никого нет.

- А я думал, что это одинокая.

- Нет, одинокая это та, у которой только муж…