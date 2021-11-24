Укр

Начинаем утро с позитивной ноты: новые улетные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Начинаем утро с позитивной ноты: новые улетные анекдоты

Пускай ваше утро будет наполнено только позитивной энергетикой

Разговор двух французов.

- Хорошая жена это та, у которой есть муж и любовник.

- А я думал, что это плохая.

- Нет, плохая это та, у которой только любовник.

- А я думал, что это падшая.

- Нет, падшая это та, у которой никого нет.

- А я думал, что это одинокая.

- Нет, одинокая это та, у которой только муж…

Из похода в музей ничего интересного вынести не удалось. Оказалось, что все экспонаты там уже под сигнализацией.

- Прикинь, прихожу домой — чисто убранная квартира и вкусный ужин…

- А …?

- Нет, машина в порядке, компьютер исправен, есть безлимитный доступ в интернет.

- Может, она все-таки любит?

Подсудимого оправдали. Адвокат доволен, а на подсудимом просто лица нет. Адвокат:

- Почему вы такой грустный. Ведь вы теперь совершенно свободны!

- А идти-то мне теперь куда? Я же свою квартиру сдал на пять лет вперед.

Дорогая, если у тебя будут какие либо проблемы, ты можешь в любой момент мне написать и я сразу же найду тебе утешительный мем.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты