Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день

— Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный почерк? Вот что вы мне ту понаписали?

— Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия.

— Чёрт, да вы и говорите как пишете!