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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день Новость обновлена 24 ноября 2021, 12:02

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш день незабываемым

Доктор:

— Хорошие новости! Вы снова сможете увидеть вашу жену. Пациент:

— Но она мертва уже пять лет.

Доктор:

— Именно!

Промежуток – это расстояние между утками, летящими клином.

Оксана лежала у бассейна, к ней подошел 18-летний парень с мороженым и предложил познакомиться. Она сказала, что ей 30. Парень извинился и ушел. Через 10 минут он вернулся с пивом.

— Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный почерк? Вот что вы мне ту понаписали?

— Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия.

— Чёрт, да вы и говорите как пишете!

В черную пятницу не купила ничего. Действительно, сэкономила кучу денег. Класс! Мне понравилось. Когда там следующие головокружительные скидки?

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