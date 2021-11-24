Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 28
Доктор:
— Хорошие новости! Вы снова сможете увидеть вашу жену. Пациент:
— Но она мертва уже пять лет.
Доктор:
— Именно!
Промежуток – это расстояние между утками, летящими клином.
Оксана лежала у бассейна, к ней подошел 18-летний парень с мороженым и предложил познакомиться. Она сказала, что ей 30. Парень извинился и ушел. Через 10 минут он вернулся с пивом.
— Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный почерк? Вот что вы мне ту понаписали?
— Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия.
— Чёрт, да вы и говорите как пишете!
В черную пятницу не купила ничего. Действительно, сэкономила кучу денег. Класс! Мне понравилось. Когда там следующие головокружительные скидки?