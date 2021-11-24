Не вечер, а сплошной позитив: новые анекдоты для поднятия настроения
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Живешь без мужика: решаешь свои проблемы сама.
Заводишь мужика: продолжаешь решать свои проблемы сама, готовишь ему жрать.
Маленький мальчик листает семейный фотоальбом:
- Мама, а кто этот красивый дядя рядом с тобой, такой кудрявый, молодой, в джинсовой рубашке?
- Это, сынок, твой папа.
- Папа? А кто же тогда тот лысый толстяк, который живет с нами?
- Каков негодяй этот Рабинович! Назвал мою жену шлюхой! Если бы у меня был револьвер, я бы ему влепил таки пощечину!
Приходит мужик в ресторан. Подходит к стойке бара и говорит:
- Бармен! Сколько стоит капля водки?
- Нисколько!
- Тогда накапай мне стаканчик!
Мужчина и женщина лежат в кровати и смотрят в потолок, женщина думает "Молчит. Не хочет разговаривать, наверно, он меня разлюбил, отношения закончены, наверняка у него есть другая".
Мужчина думает: "Муха. Муха на потолке. Как же она держится своими маленькими лапками?".