Не вечер, а сплошной позитив: новые анекдоты для поднятия настроения

Маленький мальчик листает семейный фотоальбом:

- Мама, а кто этот красивый дядя рядом с тобой, такой кудрявый, молодой, в джинсовой рубашке?

- Это, сынок, твой папа.

- Папа? А кто же тогда тот лысый толстяк, который живет с нами?