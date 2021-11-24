Укр

Не вечер, а сплошной позитив: новые анекдоты для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Не вечер, а сплошной позитив: новые анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 24 ноября 2021, 17:39

Свежая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться весь вечер

Живешь без мужика: решаешь свои проблемы сама.

Заводишь мужика: продолжаешь решать свои проблемы сама, готовишь ему жрать.

Маленький мальчик листает семейный фотоальбом:

- Мама, а кто этот красивый дядя рядом с тобой, такой кудрявый, молодой, в джинсовой рубашке?

- Это, сынок, твой папа.

- Папа? А кто же тогда тот лысый толстяк, который живет с нами?

- Каков негодяй этот Рабинович! Назвал мою жену шлюхой! Если бы у меня был револьвер, я бы ему влепил таки пощечину!

Приходит мужик в ресторан. Подходит к стойке бара и говорит:

- Бармен! Сколько стоит капля водки?

- Нисколько!

- Тогда накапай мне стаканчик!

Мужчина и женщина лежат в кровати и смотрят в потолок, женщина думает "Молчит. Не хочет разговаривать, наверно, он меня разлюбил, отношения закончены, наверняка у него есть другая".

Мужчина думает: "Муха. Муха на потолке. Как же она держится своими маленькими лапками?".

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты