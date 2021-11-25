Укр

Порция "негрустина" вместо завтрака: веселая подборка анекдотов на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Порция "негрустина" вместо завтрака: веселая подборка анекдотов на утро

Новая порция шуток для вашей улыбки в это холодное утро

Теща спрашивает у зятя:

- Милый зятек, какой бы ты хотел подарок на свой день рождения?

- Чтоб вас на нем не было, мама…

- Мадам, а вы умеете играть в крикет? Хотите я вас научу?

Женщина молча достает из сумочки фотографию и протягивает мужчине. Он:

- Ой, какие очаровательные малыши! А как их зовут?

- Теннис, гольф и водные лыжи.

- Доктор, почему Вы сказали чтобы я высунула язык? Я давно это сделала, а Вы на него даже не смотрите?

- Так мне в тишине удобнее знакомиться с историей Вашей болезни.

Отец маленького Кости приватизировал пансионат на берегу моря. Учитель спрашивает на уроке Костю, сколько существует времен года.

- Пять, — отвечает Костя.

- Сколько? — удивляется учитель.

- Весна, лето, осень, зима и мертвый сезон.

- Папа, а ты мог бы обойтись в своей жизни без сигарет, пива, компьютера и футбола?

- Доченька, почему ты такая жестокая?! Я ведь тебя с детства только доброму учил.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты
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