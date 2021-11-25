Порция "негрустина" вместо завтрака: веселая подборка анекдотов на утро
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Новая порция шуток для вашей улыбки в это холодное утро
Теща спрашивает у зятя:
- Милый зятек, какой бы ты хотел подарок на свой день рождения?
- Чтоб вас на нем не было, мама…
- Мадам, а вы умеете играть в крикет? Хотите я вас научу?
Женщина молча достает из сумочки фотографию и протягивает мужчине. Он:
- Ой, какие очаровательные малыши! А как их зовут?
- Теннис, гольф и водные лыжи.
- Доктор, почему Вы сказали чтобы я высунула язык? Я давно это сделала, а Вы на него даже не смотрите?
- Так мне в тишине удобнее знакомиться с историей Вашей болезни.
Отец маленького Кости приватизировал пансионат на берегу моря. Учитель спрашивает на уроке Костю, сколько существует времен года.
- Пять, — отвечает Костя.
- Сколько? — удивляется учитель.
- Весна, лето, осень, зима и мертвый сезон.
- Папа, а ты мог бы обойтись в своей жизни без сигарет, пива, компьютера и футбола?
- Доченька, почему ты такая жестокая?! Я ведь тебя с детства только доброму учил.
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