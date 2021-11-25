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Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, которые заставят смеяться до слез

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, которые заставят смеяться до слез Новость обновлена 25 ноября 2021, 11:53

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот замечательный осенний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для отличного настроения.

Пьяный мужик подходит к другому еще более убитому и пьяным голосом говорит:

- Ты меня уважаешь?

Мужик:

- Я тобой восхищаюсь…

Если вы недолюбливаете женщину, то за вас это доделывать придется кому-то другому.

- Одолжи мне на неделю сто долларов.

- Не дам.

- Ну я тебе это еще припомню!

- Ну вот, а если бы я тебе дал, ты бы тут же об этом забыл.

Зачем бегать от одного психотерапевта к другому и платить им деньги, если можно придумать такого, который больше нравится и разговаривать с ним бесплатно?

- Вы когда-нибудь просыпались, целовали человека рядом с вами, и благодарили Бога за то что просто живы? А я вот сделал это сегодня утром. И теперь мне больше не продадут билеты на самолет в этой авиа-компании…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты