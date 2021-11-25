Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, которые заставят смеяться до слез
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот замечательный осенний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для отличного настроения.
Пьяный мужик подходит к другому еще более убитому и пьяным голосом говорит:
- Ты меня уважаешь?
Мужик:
- Я тобой восхищаюсь…
Если вы недолюбливаете женщину, то за вас это доделывать придется кому-то другому.
- Одолжи мне на неделю сто долларов.
- Не дам.
- Ну я тебе это еще припомню!
- Ну вот, а если бы я тебе дал, ты бы тут же об этом забыл.
Зачем бегать от одного психотерапевта к другому и платить им деньги, если можно придумать такого, который больше нравится и разговаривать с ним бесплатно?
- Вы когда-нибудь просыпались, целовали человека рядом с вами, и благодарили Бога за то что просто живы? А я вот сделал это сегодня утром. И теперь мне больше не продадут билеты на самолет в этой авиа-компании…
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.