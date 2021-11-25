Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, которые заставят смеяться до слез

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот замечательный осенний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для отличного настроения.

Пьяный мужик подходит к другому еще более убитому и пьяным голосом говорит: - Ты меня уважаешь? Мужик: - Я тобой восхищаюсь…

Если вы недолюбливаете женщину, то за вас это доделывать придется кому-то другому.

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- Одолжи мне на неделю сто долларов. - Не дам. - Ну я тебе это еще припомню! - Ну вот, а если бы я тебе дал, ты бы тут же об этом забыл.

Зачем бегать от одного психотерапевта к другому и платить им деньги, если можно придумать такого, который больше нравится и разговаривать с ним бесплатно?

- Вы когда-нибудь просыпались, целовали человека рядом с вами, и благодарили Бога за то что просто живы? А я вот сделал это сегодня утром. И теперь мне больше не продадут билеты на самолет в этой авиа-компании…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.