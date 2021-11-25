Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Пробелы в воспитании, это когда делаешь культурное замечание детям, что бросать мусор на проезжую часть нехорошо, получаешь ответ: "А материться нехорошо, дядя!".

Если жена аккуратно заштопала дырку в кармане вашего пиджака, не торопитесь умиляться. Подумайте, что она делала, когда на нее наткнулась!

- Доктор, мне трудно дышать! - Ну что же вы себя так мучаете? Не дышите!

Встречи бывших одноклассников показывают, что у жизни свой взгляд на отличников и двоечников.

Ой, беда у меня, девчонки! Уже третий день муж зовет меня деткой, птичкой, малышкой, а я все еще не могу найти, где он накосячил!

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о сыновьях, вам сюда.