Видеть жениха в свадебном платье — плохая примета: шутки для хорошего настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в это осенней утро. "Телеграф" подготовил порцию анекдотов о женихах, которые поднимут настроение нашим читателям на целый день.
Вовочка спрашивает маму:
- Мамочка, а почему невеста на свадьбе всегда в белом?
- Белый цвет — признак счастья, радости, чистоты… — объясняет мама.
- А… теперь я понимаю, почему жених в черном.
- Папочка, а почему жених и невеста держатся за руки, когда идут к венцу?
- Таков обычай, сыночек. Например, боксеры перед боем тоже пожимают друг другу руки…
После свадьбы жених подходит к священнику:
— Скажите, сколько я вам должен?
— Нисколько, — отвечает тот, — у нас это бесплатная церемония, но если вы хотите сделать пожертвование, мы будем рады!
— А сколько надо?
— А на сколько вы оцениваете красоту вашей жены?
Тот дает ему доллар, священник поднимает фату невесты, достает из кормана мелочь и говорит:
— Сдачу возьми!
Заходят сваты в избу и говорят:
- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?
Жених с невестой обсуждают будущую совместную жизнь.
- Обещай мне, милый, что ты откажешься от покера.
- Да, любимая.
- И от курения.
- Да, моя киска.
- И от пива.
- Это все?
- А от чего еще ты думаешь отказаться?
- От женитьбы.
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