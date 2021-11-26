Видеть жениха в свадебном платье — плохая примета: шутки для хорошего настроения

После свадьбы жених подходит к священнику:

— Скажите, сколько я вам должен?

— Нисколько, — отвечает тот, — у нас это бесплатная церемония, но если вы хотите сделать пожертвование, мы будем рады!

— А сколько надо?

— А на сколько вы оцениваете красоту вашей жены?

Тот дает ему доллар, священник поднимает фату невесты, достает из кормана мелочь и говорит:

— Сдачу возьми!