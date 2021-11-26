Укр

Видеть жениха в свадебном платье — плохая примета: шутки для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
206
Видеть жениха в свадебном платье — плохая примета: шутки для хорошего настроения

Подборка анекдотов, которые сделают ваше утро веселее

Поднимите себе и своим близким настроение в это осенней утро. "Телеграф" подготовил порцию анекдотов о женихах, которые поднимут настроение нашим читателям на целый день.

Вовочка спрашивает маму:

- Мамочка, а почему невеста на свадьбе всегда в белом?

- Белый цвет — признак счастья, радости, чистоты… — объясняет мама.

- А… теперь я понимаю, почему жених в черном.

- Папочка, а почему жених и невеста держатся за руки, когда идут к венцу?

- Таков обычай, сыночек. Например, боксеры перед боем тоже пожимают друг другу руки…

После свадьбы жених подходит к священнику:

— Скажите, сколько я вам должен?

— Нисколько, — отвечает тот, — у нас это бесплатная церемония, но если вы хотите сделать пожертвование, мы будем рады!

— А сколько надо?

— А на сколько вы оцениваете красоту вашей жены?

Тот дает ему доллар, священник поднимает фату невесты, достает из кормана мелочь и говорит:

— Сдачу возьми!

Заходят сваты в избу и говорят:

- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!

Голос старой бабки с печи:

- А не дурачок ли он у вас?

Жених с невестой обсуждают будущую совместную жизнь.

- Обещай мне, милый, что ты откажешься от покера.

- Да, любимая.

- И от курения.

- Да, моя киска.

- И от пива.

- Это все?

- А от чего еще ты думаешь отказаться?

- От женитьбы.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об агрономах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты