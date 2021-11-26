С хорошим настроением можно горы свернуть: уморительные анекдоты на день
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот ноябрьский день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
- Зачем зебре белые и черные полосы?
- Чтобы ее муж не думал, кто ему больше нравится — блондинки или брюнетки.
- Как тебе со мной в постели?
- Мне очень нравится!
- Просто нравится или ты еще и подружкам рассказываешь?
Выходит мужик из дома — а машину его угнали. Он в панике. Тут бомж из-за угла:
- Мужик! Поставь мне ящик пива — скажу, кто угнал!
Мужик ставит, бомж, открывая бутылку:
- Однозначно, это сделали подонки!
- Приведите свой лучший аргумент в пользу употребления мяса.
- Если животные не хотят, чтобы их ели, то почему они сделаны из пищи?
- Что, вот так развернешься и уйдешь навсегда, даже ничего на прощанье не скажешь?
- Мужчина, я вас первый раз вижу, и дайте мне выйти с маршрутки.
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