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С хорошим настроением можно горы свернуть: уморительные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С хорошим настроением можно горы свернуть: уморительные анекдоты на день

Веселые шутки, которые не дадут вам загрустить

Поднимите себе и своим близким настроение в этот ноябрьский день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

- Зачем зебре белые и черные полосы?

- Чтобы ее муж не думал, кто ему больше нравится — блондинки или брюнетки.

- Как тебе со мной в постели?

- Мне очень нравится!

- Просто нравится или ты еще и подружкам рассказываешь?

Выходит мужик из дома — а машину его угнали. Он в панике. Тут бомж из-за угла:

- Мужик! Поставь мне ящик пива — скажу, кто угнал!

Мужик ставит, бомж, открывая бутылку:

- Однозначно, это сделали подонки!

- Приведите свой лучший аргумент в пользу употребления мяса.

- Если животные не хотят, чтобы их ели, то почему они сделаны из пищи?

- Что, вот так развернешься и уйдешь навсегда, даже ничего на прощанье не скажешь?

- Мужчина, я вас первый раз вижу, и дайте мне выйти с маршрутки.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о детях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты