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Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на вечер Новость обновлена 26 ноября 2021, 17:16

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение

Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

- Доктор сказал, чтобы я держался подальше от алкоголя. Поэтому я нашел двухметровую соломинку, и пью коньяк теперь через нее…

Вчера сидели с Наташей в парке. Я решил немного поиграть и говорю:

- Я задумал число от одного до десяти…

Ну, думаю, она сейчас начнет гадать, а она гладит меня по голове и говорит:

- Молодец!

- Маша, мы живем вместе уже год. И ты по-прежнему мощно включаешь воду, когда ходишь по маленькому. Ну хватит уже стесняться.

- Да я никогда не включала воду…

Месяц был в командировке, а по возвращении домой вскоре почувствовал что-то неладное. Сосед зашел вечерком в гости, а собака тут же принесла ему мои тапочки. Жена уверяет, что наш пес во время моего отсутствия научился азам гостеприимства.

Подорожало молоко на 5 гривен. Эти коровы вообще оборзели…

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты