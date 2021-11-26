Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
- Доктор сказал, чтобы я держался подальше от алкоголя. Поэтому я нашел двухметровую соломинку, и пью коньяк теперь через нее…
Вчера сидели с Наташей в парке. Я решил немного поиграть и говорю:
- Я задумал число от одного до десяти…
Ну, думаю, она сейчас начнет гадать, а она гладит меня по голове и говорит:
- Молодец!
- Маша, мы живем вместе уже год. И ты по-прежнему мощно включаешь воду, когда ходишь по маленькому. Ну хватит уже стесняться.
- Да я никогда не включала воду…
Месяц был в командировке, а по возвращении домой вскоре почувствовал что-то неладное. Сосед зашел вечерком в гости, а собака тут же принесла ему мои тапочки. Жена уверяет, что наш пес во время моего отсутствия научился азам гостеприимства.
Подорожало молоко на 5 гривен. Эти коровы вообще оборзели…
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