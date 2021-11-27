Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Поднимите себе и своим близким настроение в это утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Два таракана сидят под плинтусом. Мимо пробегает тараканиха. Один: - Видал, какая красотка? - Да ну ее. Я от нее в прошлый раз дихлофос подхватил…

Хиленький мужичок стоит в переполненном автобусе, сзади идет полная женщина. Мужичок возмущается: - Женщина, почему вы все время толкаетесь? - Мужчина, я не толкаюсь, я дышу!

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На стиральной машине должен быть режим "Я не разбираюсь во всей этой фигне, просто постирай мне кофту".

Бабушка воспитывает внука: - Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой. - Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз…

Всегда мечтала иметь мужчину романтичного, богатого, сильного. Мечты сбываются. У меня трое мужчин.

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