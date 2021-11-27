Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
374
Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Очередная подборка самых смешных шуток

Поднимите себе и своим близким настроение в это утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Два таракана сидят под плинтусом. Мимо пробегает тараканиха. Один:

- Видал, какая красотка?

- Да ну ее. Я от нее в прошлый раз дихлофос подхватил…

Хиленький мужичок стоит в переполненном автобусе, сзади идет полная женщина. Мужичок возмущается:

- Женщина, почему вы все время толкаетесь?

- Мужчина, я не толкаюсь, я дышу!

На стиральной машине должен быть режим "Я не разбираюсь во всей этой фигне, просто постирай мне кофту".

Бабушка воспитывает внука:

- Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.

- Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз…

Всегда мечтала иметь мужчину романтичного, богатого, сильного.

Мечты сбываются.

У меня трое мужчин.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты