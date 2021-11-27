Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные анекдоты для позитивного настроения с самого утра
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Поднимите себе и своим близким настроение в это утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
Два таракана сидят под плинтусом. Мимо пробегает тараканиха. Один:
- Видал, какая красотка?
- Да ну ее. Я от нее в прошлый раз дихлофос подхватил…
Хиленький мужичок стоит в переполненном автобусе, сзади идет полная женщина. Мужичок возмущается:
- Женщина, почему вы все время толкаетесь?
- Мужчина, я не толкаюсь, я дышу!
На стиральной машине должен быть режим "Я не разбираюсь во всей этой фигне, просто постирай мне кофту".
Бабушка воспитывает внука:
- Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.
- Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз…
Всегда мечтала иметь мужчину романтичного, богатого, сильного.
Мечты сбываются.
У меня трое мужчин.
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