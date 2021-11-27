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Любимая работа — это, когда ты туда ходишь с радостью, как к холодильнику: анекдоты, которые заставят вас смеяться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Любимая работа — это, когда ты туда ходишь с радостью, как к холодильнику: анекдоты, которые заставят вас смеяться Новость обновлена 27 ноября 2021, 11:13

Забавные прикольчики, которые сделают ваш день немного веселее и ярче

Поднимите себе и своим близким настроение в это осенней утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Короче, запомните, когда идёте за справкой к наркологу и вас буднично спрашивают: «Когда последний раз принимали наркотики», вы не должны ЗАДУМЫВАТЬСЯ.

Ходил с девочкой в один садик, в одну группу, в один класс. Смотрю в соцсетях — ей 27 лет, а мне 38.

Вот так послушаешь некоторых и понимаешь, что в голове у них пусто. А послушаешь некоторых других — понимаешь, что «пусто» — это ещё не так плохо.

Только что видел бабушку за рулём внедорожника. Откуда он у неë?! Напекла? Навязала? В поликлинике в очереди насидела?

Нет, она молодец, копила на похороны, а потом психанула.

Как правильно — «ехать в автобусе» или «ехать на автобусе»?

Жители Индии смотрят на вас с непониманием, как можно не знать разницы?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

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