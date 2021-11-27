Алкоголь от коронавируса может и не спасает, но пережить помогает: веселая подборка анекдотов на вечер

— Батюшка, я согрешила…

— В чем грех твой, дочь моя?

— Я фотографировалась на фоне храма в непотребном виде. Хочу покаяться и искупить вину. Что мне сделать?

— Велик грех, что говорить! Чтобы узнать меру искупленья твоего, сбрось мне фотки в личку. И если есть не на фоне храма, то тоже сбрасывай, ибо картина греха должна быть полной!