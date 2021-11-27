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Алкоголь от коронавируса может и не спасает, но пережить помогает: веселая подборка анекдотов на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Алкоголь от коронавируса может и не спасает, но пережить помогает: веселая подборка анекдотов на вечер

Новая порция шуток для вашей улыбки в этот холодный вечер

Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

И повёл он её на рисовое поле, затем на ячменное, потом на ржаное… Дааа, не так она представляла приглашение пройтись по злачным местам

— Батюшка, я согрешила…

— В чем грех твой, дочь моя?

— Я фотографировалась на фоне храма в непотребном виде. Хочу покаяться и искупить вину. Что мне сделать?

— Велик грех, что говорить! Чтобы узнать меру искупленья твоего, сбрось мне фотки в личку. И если есть не на фоне храма, то тоже сбрасывай, ибо картина греха должна быть полной!

— Скажите, почему вы ушли с предыдущего места работы?

— По причине усталости.

— Какой усталости?

— Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.

Во время урока Вовочка смотрел в окно на сквер, где пацаны гоняли на скейтах, и с грустью думал:

— Почему в сквере так классно, а в классе так скверно?

Если ты стоишь и одновременно сидишь, то ты в тюрьме.

А если ты сидишь и одновременно стоишь — ты в машине в пробке

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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