Заряжаемся позитивным настроением: юморные шутки на утро
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
— Дорогая, последнее, что я хотел бы сделать, это причинить тебе боль!
— Значит, это все еще в списке твоих дел?
— Вот раздражать же начала эта коронаистерия! Мало им уже сообщений по ТВ и радио, так они теперь по всему городу табло развесили с постоянно растущими цифрами заболевших! Вот, погляди!
— Это курсы валют…
Шёл по улице. Увидел транспарант: Не требуем от посетителей QR-кода! Обрадовался, вошёл, оказалось — прививочный пункт…
Фэн-шуй придумали китайские воры, чтобы лучше ориентироваться в домах.
— Маша, мы живём вместе уже год. И ты по-прежнему мощно включаешь воду, когда писаешь. Ну хватит уже стесняться.
— Да я никогда не включала воду…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.