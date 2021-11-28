Укр

Заряжаемся позитивным настроением: юморные шутки на утро

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: юморные шутки на утро

Свежая порция шуток специально для наших читателей

Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

— Дорогая, последнее, что я хотел бы сделать, это причинить тебе боль!

— Значит, это все еще в списке твоих дел?

— Вот раздражать же начала эта коронаистерия! Мало им уже сообщений по ТВ и радио, так они теперь по всему городу табло развесили с постоянно растущими цифрами заболевших! Вот, погляди!

— Это курсы валют…

Шёл по улице. Увидел транспарант: Не требуем от посетителей QR-кода! Обрадовался, вошёл, оказалось — прививочный пункт…

Фэн-шуй придумали китайские воры, чтобы лучше ориентироваться в домах.

— Маша, мы живём вместе уже год. И ты по-прежнему мощно включаешь воду, когда писаешь. Ну хватит уже стесняться.

— Да я никогда не включала воду…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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