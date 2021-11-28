Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
Утром ехал в автобусе, задумался, и выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказал: "До свидания". Потом дошло, что сморозил глупость, притормозил в дверях и обернувшись, вдруг добавил: "А, впрочем, прощайте". Вы бы видели, как они все за мной выпрыгивали.
Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то баба и всё, я — "Зая".
— Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей или тот у кого шесть миллионов долларов?
— Тот, у которого шестеро детей!
— Почему?
— У которого шесть миллионов — хочет еще!
Студент мединститута говорит преподавателю:
— Профессор, мне бы зачёт поставить… Вот конфеты.
— Какие конфеты? Вы что? От ваших знаний зависит жизнь больного! Тут как минимум на три коньяка тянет.
Трудовик после бутылки водки автоматически превращается в учителя пения. После второй он может преподавать философию..
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.