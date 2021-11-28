Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки

Свежая порция шуток специально для наших читателей

Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

— Видеокамеры, полиция, металлоискатели, двери заперты, в туалет под конвоем. Что это?

— Думаю секретный объект.

— А вот и нет! Экзамены в школе!

— Пиво, — верное, веками проверенное снадобье для разглаживания морщин.

— На животе?

— Вечером на животе, утром на лице.

Просто хочу напомнить коммунальным службам, что скоро нужно готовить спец. технику для борьбы со снегом. А то опять забудут, что у нас зима после осени идет, а зимой снег бывает, который нужно убирать.

Когда Вовочка узнал, что Деда Мороза не существует, он подал на родителей в суд за оскорбление чувств веровавших.

— Женщина, как вы назовете своего любовника, если он всю зарплату потратит на цветы и шампанское?

— Романтик!

— А если это сделает ваш муж?

— Придурок!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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