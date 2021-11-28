Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот осенний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
— Видеокамеры, полиция, металлоискатели, двери заперты, в туалет под конвоем. Что это?
— Думаю секретный объект.
— А вот и нет! Экзамены в школе!
— Пиво, — верное, веками проверенное снадобье для разглаживания морщин.
— На животе?
— Вечером на животе, утром на лице.
Просто хочу напомнить коммунальным службам, что скоро нужно готовить спец. технику для борьбы со снегом. А то опять забудут, что у нас зима после осени идет, а зимой снег бывает, который нужно убирать.
Когда Вовочка узнал, что Деда Мороза не существует, он подал на родителей в суд за оскорбление чувств веровавших.
— Женщина, как вы назовете своего любовника, если он всю зарплату потратит на цветы и шампанское?
— Романтик!
— А если это сделает ваш муж?
— Придурок!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.