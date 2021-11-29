Не оставьте грусти шансов: новая порция улетных анекдотов и шуток

Поднимите себе и своим близким настроение в этот дождливый день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твое платье превратится в лохмотья… — А разве не в полночь, крестная? — Прости, новые ограничения, все до 23:00 только работает.

Больше всего людей заражается коронавирусом во время народных гуляний по поводу окончательной победы над коронавирусом.

Женщины любят кормить своих мужчин: накроет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, как мужчина ест. Причем чем хуже готовит, тем внимательнее смотрит…

Мое тело хочет чтобы я жил здоровой жизнью, но я не собираюсь слушать советы от алкоголика.

Ревизия на складе: — А куда делся вагон растворимого кофе?! — Куда, куда… растворился!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.