Не оставьте грусти шансов: новая порция улетных анекдотов и шуток
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот дождливый день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твое платье превратится в лохмотья…
— А разве не в полночь, крестная?
— Прости, новые ограничения, все до 23:00 только работает.
Больше всего людей заражается коронавирусом во время народных гуляний по поводу окончательной победы над коронавирусом.
Женщины любят кормить своих мужчин: накроет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, как мужчина ест. Причем чем хуже готовит, тем внимательнее смотрит…
Мое тело хочет чтобы я жил здоровой жизнью, но я не собираюсь слушать советы от алкоголика.
Ревизия на складе:
— А куда делся вагон растворимого кофе?!
— Куда, куда… растворился!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.