Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на вечер

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш день незабываемым

Поднимите себе и своим близким настроение в этот дождливый вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

— Серега, а как поживает Светка, у вас была такая большая любовь? — Закончилась любовь. — Расстались? — Нет, поженились.

Мама с кухни: — Иди жрать вечно голодное животное! Я и батя одновременно: — Уже бегу! — Вообще то я кота позвала.

В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию… Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!

Симптомы нового штамма коронавируса Omicron — усталость и разбитость. Короч, мы даже не заметим, все как обычно.

В сфере ЖКХ объявлен конкурс на лучшую удивлённую рожу в связи с приходом зимы.

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