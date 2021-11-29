Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот дождливый вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
— Серега, а как поживает Светка, у вас была такая большая любовь?
— Закончилась любовь.
— Расстались?
— Нет, поженились.
Мама с кухни:
— Иди жрать вечно голодное животное!
Я и батя одновременно:
— Уже бегу!
— Вообще то я кота позвала.
В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию… Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!
Симптомы нового штамма коронавируса Omicron — усталость и разбитость. Короч, мы даже не заметим, все как обычно.
В сфере ЖКХ объявлен конкурс на лучшую удивлённую рожу в связи с приходом зимы.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.