Укр

Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
496
Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на вечер Новость обновлена 29 ноября 2021, 17:34

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш день незабываемым

Поднимите себе и своим близким настроение в этот дождливый вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

— Серега, а как поживает Светка, у вас была такая большая любовь?

— Закончилась любовь.

— Расстались?

— Нет, поженились.

Мама с кухни:

— Иди жрать вечно голодное животное!

Я и батя одновременно:

— Уже бегу!

— Вообще то я кота позвала.

В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию… Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!

Симптомы нового штамма коронавируса Omicron — усталость и разбитость. Короч, мы даже не заметим, все как обычно.

В сфере ЖКХ объявлен конкурс на лучшую удивлённую рожу в связи с приходом зимы.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня #Вечерние анекдоты #Анекдоты на вечер