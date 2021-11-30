Прощаемся с осенью на позитивной ноте: смешные анекдоты про золотую пору
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Поднимите себе и своим близким настроение в последнее осеннее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
Звонок на радиостанцию:
- У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4-х комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень"
Обожаю осень! Обычно осенью погода на улице такая мерзкая, что не надо придумывать веские основания для хандры.
Осень. Курить на балконе в трусах холодно… Поэтому надеваю ещё шапку.
Осень… Двое пьяных… Один лежит в луже, другой еле-еле стоит, опираясь на забор. Тот, который стоит у забора, спрашивает:
- Ты меня уважаешь?
Лежащий в луже, приподнимая голову:
- Я горжусь тобой!!
Каждую осень почти готов пересмотреть свое отношение к институту брака и семьи, но потом включают отопление и меня отпускает.
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