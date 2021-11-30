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Прощаемся с осенью на позитивной ноте: смешные анекдоты про золотую пору

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прощаемся с осенью на позитивной ноте: смешные анекдоты про золотую пору

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение на весь день

Поднимите себе и своим близким настроение в последнее осеннее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Звонок на радиостанцию:

- У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4-х комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень"

Обожаю осень! Обычно осенью погода на улице такая мерзкая, что не надо придумывать веские основания для хандры.

Осень. Курить на балконе в трусах холодно… Поэтому надеваю ещё шапку.

Осень… Двое пьяных… Один лежит в луже, другой еле-еле стоит, опираясь на забор. Тот, который стоит у забора, спрашивает:

- Ты меня уважаешь?

Лежащий в луже, приподнимая голову:

- Я горжусь тобой!!

Каждую осень почти готов пересмотреть свое отношение к институту брака и семьи, но потом включают отопление и меня отпускает.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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