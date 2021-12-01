Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день для хорошего настроения

- Сарочка, правильно моя мама говорит, что ты не хозяйственная!

- Ой, вы таки посмотрите на него! Я вот сейчас почитаю рецепт из поваренной книги…

- И шо?

- А вот ты, Моня, из какой книги свое хозяйство увеличивать будешь?