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Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день для хорошего настроения Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:39

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение

Поднимите себе и своим близким настроение в первый день зимы. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных анекдотов для отличного настроения.

- Сарочка, правильно моя мама говорит, что ты не хозяйственная!

- Ой, вы таки посмотрите на него! Я вот сейчас почитаю рецепт из поваренной книги…

- И шо?

- А вот ты, Моня, из какой книги свое хозяйство увеличивать будешь?

Стоит накуреное тело и со всей дури гасит палкой по луже.

Подходит к нему прохожий, спрашивает:

- Ты что делаешь?

- Акул гоняю!

- А что то их не видно?

- Значит хорошо гоняю!

До работы в офисе никогда бы не подумал, что "Косынка" такая увлекательная игра!

- Помню, как в старые времена люди просто бесились, когда кто-то читал их дневник. А теперь люди бесятся, если никто не читает их дневник, который они выкладывают в онлайн…

Из супружеской жизни. Первый год совместной жизни: он говорит — она слушает.

Второй год: она говорит — он слушает.

Третий год: оба говорят — соседи слушают…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об осени, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты