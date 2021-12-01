Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день для хорошего настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в первый день зимы. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных анекдотов для отличного настроения.
- Сарочка, правильно моя мама говорит, что ты не хозяйственная!
- Ой, вы таки посмотрите на него! Я вот сейчас почитаю рецепт из поваренной книги…
- И шо?
- А вот ты, Моня, из какой книги свое хозяйство увеличивать будешь?
Стоит накуреное тело и со всей дури гасит палкой по луже.
Подходит к нему прохожий, спрашивает:
- Ты что делаешь?
- Акул гоняю!
- А что то их не видно?
- Значит хорошо гоняю!
До работы в офисе никогда бы не подумал, что "Косынка" такая увлекательная игра!
- Помню, как в старые времена люди просто бесились, когда кто-то читал их дневник. А теперь люди бесятся, если никто не читает их дневник, который они выкладывают в онлайн…
Из супружеской жизни. Первый год совместной жизни: он говорит — она слушает.
Второй год: она говорит — он слушает.
Третий год: оба говорят — соседи слушают…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об осени, вам сюда.