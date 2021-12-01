Больной, сейчас будет немного больно... С вас 30 тысяч! Анекдоты про стоматологов
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Сделайте весело себе и своим близким первого декабрьского вечера. "Телеграф" подготовил порцию уморительных анекдотов о стоматологах для отличного настроения.
Хожу к стоматологу, ставят обезболивающее, чтоб с деньгами не больно было расставаться.
Маленькая хитрость:
— Если измучен зубной болью, то достаточно записаться на прием к стоматологу и посидеть немного в приемной — боль как рукой снимет.
Сотрудница отпросилась с работы, чтобы пойти к стоматологу. Через час приходит на работу, песенку напевает.
— Что, вылечила? И зубы совсем не болят? — интересуются подружки.
— Зубы болят, зато врача сегодня не было.
К дантисту приходит пациент. Врач говорит, что больной зуб придется вырвать.
— Сколько это будет стоить? — спрашивает пациент.
— Видите ли, поскольку я врач начинающий и опыта в удалении зубов у меня пока нет, я беру только 50 грн в час.
Приходит девушка к стоматологу, осмотрел он ее и говорит:
— Да, зуб ваш, пожалуй, придется вырывать.
— Ой, доктор, я так боюсь… Честно говоря, я бы лучше родила, чем зуб вырывать.
— Ну, тогда раздевайтесь.
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