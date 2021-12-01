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Больной, сейчас будет немного больно... С вас 30 тысяч! Анекдоты про стоматологов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Больной, сейчас будет немного больно... С вас 30 тысяч! Анекдоты про стоматологов

Новая порция шуток для вашей улыбки в этот холодный вечер

Сделайте весело себе и своим близким первого декабрьского вечера. "Телеграф" подготовил порцию уморительных анекдотов о стоматологах для отличного настроения.

Хожу к стоматологу, ставят обезболивающее, чтоб с деньгами не больно было расставаться.

Маленькая хитрость:

 — Если измучен зубной болью, то достаточно записаться на прием к стоматологу и посидеть немного в приемной — боль как рукой снимет.

Сотрудница отпросилась с работы, чтобы пойти к стоматологу. Через час приходит на работу, песенку напевает.

— Что, вылечила? И зубы совсем не болят? — интересуются подружки.

— Зубы болят, зато врача сегодня не было.

К дантисту приходит пациент. Врач говорит, что больной зуб придется вырвать.

— Сколько это будет стоить? — спрашивает пациент.

— Видите ли, поскольку я врач начинающий и опыта в удалении зубов у меня пока нет, я беру только 50 грн в час.

Приходит девушка к стоматологу, осмотрел он ее и говорит:

— Да, зуб ваш, пожалуй, придется вырывать.

— Ой, доктор, я так боюсь… Честно говоря, я бы лучше родила, чем зуб вырывать.

— Ну, тогда раздевайтесь.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о сыновьях, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты