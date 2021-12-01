Больной, сейчас будет немного больно... С вас 30 тысяч! Анекдоты про стоматологов

К дантисту приходит пациент. Врач говорит, что больной зуб придется вырвать.

— Сколько это будет стоить? — спрашивает пациент.

— Видите ли, поскольку я врач начинающий и опыта в удалении зубов у меня пока нет, я беру только 50 грн в час.