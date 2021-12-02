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Улыбка и смех спасет нас всех: свежая порция утренних шуток

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Улыбка и смех спасет нас всех: свежая порция утренних шуток

Уделите минутку для шутки в это зимнее утро

Сделайте весело себе и своим близким в это зимнее утро. "Телеграф" подготовил порцию уморительных анекдотов для поднятия настроения.

- Ты знаешь, вчера, гуляя по берегу моря, я нашел бутылку с запиской.

- Что же в ней написано?

- А вот что: "Меня высадили на одном из необитаемых островов в тропиках, где нет инфляции, налогов, шума, автомобильного движения и загрязнения атмосферы. Можете мне позавидовать".

- Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы надолго запомнилось!

- Какая разница — куда? Просто съезди в кредит.

Очередной чудный женский статус: "Если я черном списке у парня — я его слабость, а если у девушки — я ее зависть". Ты в черном списке, потому что задолбала уже всех, дура!

"Плейбой" планирует начать выпуск нового журнала для женатых мужчин. Каждый месяц на развороте будет одна и та же.

Хочу в туалет, а там директор уже 10 минут сидит, по телефону треплется. Никогда я еще так сильно не хотел занять его место!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты