Улыбка и смех спасет нас всех: свежая порция утренних шуток
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Сделайте весело себе и своим близким в это зимнее утро. "Телеграф" подготовил порцию уморительных анекдотов для поднятия настроения.
- Ты знаешь, вчера, гуляя по берегу моря, я нашел бутылку с запиской.
- Что же в ней написано?
- А вот что: "Меня высадили на одном из необитаемых островов в тропиках, где нет инфляции, налогов, шума, автомобильного движения и загрязнения атмосферы. Можете мне позавидовать".
- Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы надолго запомнилось!
- Какая разница — куда? Просто съезди в кредит.
Очередной чудный женский статус: "Если я черном списке у парня — я его слабость, а если у девушки — я ее зависть". Ты в черном списке, потому что задолбала уже всех, дура!
"Плейбой" планирует начать выпуск нового журнала для женатых мужчин. Каждый месяц на развороте будет одна и та же.
Хочу в туалет, а там директор уже 10 минут сидит, по телефону треплется. Никогда я еще так сильно не хотел занять его место!
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