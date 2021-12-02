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Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь день

Сделайте весело себе и своим близким в этот декабрьский день. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

- Разместите пожалуйста объявление: "Пропала собака породы чихуахуа. Просьба вернуть за вознаграждение".

- Фото есть?

- Да, вот, пожалуйста.

- Ну это же не чихуахуа, это же бульдог какой-то!

- Во-первых не бульдог, а мой муж, он работает начальником охраны, а во-вторых вы не туда смотрите, чихуахуа у него на руках сидит.

- Во сколько порядочная девушка ложится в постель?

- В восемь, потому что в десять ей надо быть дома.

Быть опытным котовладельцем — это распознавать на слух вес, текстуру и тип предмета, который твой кот навернул в другой комнате на пол.

- Сегодня я решила сесть на новую диету с пирожными. Все, что нужно делать, это угощать пирожными своих подруг: они становятся толще, а ты на их фоне смотришься просто восхитительно!

- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?

- Конечно. Как-то мы шли на автобус, я отстал, а у тебя деньги на проезд.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты