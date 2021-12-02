Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

- Разместите пожалуйста объявление: "Пропала собака породы чихуахуа. Просьба вернуть за вознаграждение".

- Фото есть?

- Да, вот, пожалуйста.

- Ну это же не чихуахуа, это же бульдог какой-то!

- Во-первых не бульдог, а мой муж, он работает начальником охраны, а во-вторых вы не туда смотрите, чихуахуа у него на руках сидит.