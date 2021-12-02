Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения
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Сделайте весело себе и своим близким в этот декабрьский день. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
- Разместите пожалуйста объявление: "Пропала собака породы чихуахуа. Просьба вернуть за вознаграждение".
- Фото есть?
- Да, вот, пожалуйста.
- Ну это же не чихуахуа, это же бульдог какой-то!
- Во-первых не бульдог, а мой муж, он работает начальником охраны, а во-вторых вы не туда смотрите, чихуахуа у него на руках сидит.
- Во сколько порядочная девушка ложится в постель?
- В восемь, потому что в десять ей надо быть дома.
Быть опытным котовладельцем — это распознавать на слух вес, текстуру и тип предмета, который твой кот навернул в другой комнате на пол.
- Сегодня я решила сесть на новую диету с пирожными. Все, что нужно делать, это угощать пирожными своих подруг: они становятся толще, а ты на их фоне смотришься просто восхитительно!
- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
- Конечно. Как-то мы шли на автобус, я отстал, а у тебя деньги на проезд.
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