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Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку Новость обновлена 02 декабря 2021, 18:23

Пускай ваш вечер будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Сделайте весело себе и своим близким в этот декабрьский вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

— Иногда, если промолчать, будешь казаться умнее.

— Это не тот случай, отвечайте на билет.

— Что же все-таки появилось раньше — курица или яйцо?

— Конечно, курица!

— А откуда тогда взялась эта курица?

— Как откуда? Из ребра петуха — это же очевидно!

— Эм-м-м…

— Ну, у людей же такая история прокатила…

А вы в курсе, что во время занятий спортом человек выдыхает в три раза больше углекислого газа, чем во время лежания на диване? Куда смотрит Грета Тумберг?! Предлагаю, в рамках снижения углеродного следа, запретить занятия спортом на межгосударственном уровне!

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками, в которых тонны учебников и тетрадей. Школа с молодых лет готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

Мой сын носит футболку «Я за Путина» уже 2 недели. За это время его били, в него плевали и даже пытались бросить в него бутылку.

Что же с ним будет, если он выйдет из дома?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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