Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку
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Сделайте весело себе и своим близким в этот декабрьский вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
— Иногда, если промолчать, будешь казаться умнее.
— Это не тот случай, отвечайте на билет.
— Что же все-таки появилось раньше — курица или яйцо?
— Конечно, курица!
— А откуда тогда взялась эта курица?
— Как откуда? Из ребра петуха — это же очевидно!
— Эм-м-м…
— Ну, у людей же такая история прокатила…
А вы в курсе, что во время занятий спортом человек выдыхает в три раза больше углекислого газа, чем во время лежания на диване? Куда смотрит Грета Тумберг?! Предлагаю, в рамках снижения углеродного следа, запретить занятия спортом на межгосударственном уровне!
Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками, в которых тонны учебников и тетрадей. Школа с молодых лет готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.
Мой сын носит футболку «Я за Путина» уже 2 недели. За это время его били, в него плевали и даже пытались бросить в него бутылку.
Что же с ним будет, если он выйдет из дома?
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