Пятница-развратница: уморительные анекдоты на утро
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Сделайте весело себе и своим близким в этого утра. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
Приходит старенькая бабушка к врачу и говорит:
- Доктор, очень болит нога!
Доктор отвечает:
- Ну, что вы хотите, все-таки 80 лет…
А бабушка говорит:
- Другой ноге тоже 80 лет, но она не болит…
Если вы увидели знакомого вдали и улыбаясь помахали ему, но подойдя обнаружили, что это незнакомый человек, тогда спросите его: "А вы верите в Бога?". Так вы сгладите ситуацию.
Медсестра:
- Больной, проснитесь! Да проснитесь же! Ну, просни-и-итесь!
- А? Что такое?
- Ничего, я вам снотворное принесла, выпейте!
Начиная со следующего года в титрах к любому фильму в обязательном порядке будет указываться: "При съемках фильма ни к одному актеру не домогались".
- А где у вас начальник отдела?
- Обедает, наверное.
- А давно он ушел на обед?
- Он сегодня вообще на работу не приходил…
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