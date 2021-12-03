Укр

Пятница-развратница: уморительные анекдоты на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
118
Пятница-развратница: уморительные анекдоты на утро

Забавная подборка анекдотов для вашей улыбки

Сделайте весело себе и своим близким в этого утра. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

Приходит старенькая бабушка к врачу и говорит:

- Доктор, очень болит нога!

Доктор отвечает:

- Ну, что вы хотите, все-таки 80 лет…

А бабушка говорит:

- Другой ноге тоже 80 лет, но она не болит…

Если вы увидели знакомого вдали и улыбаясь помахали ему, но подойдя обнаружили, что это незнакомый человек, тогда спросите его: "А вы верите в Бога?". Так вы сгладите ситуацию.

Медсестра:

- Больной, проснитесь! Да проснитесь же! Ну, просни-и-итесь!

- А? Что такое?

- Ничего, я вам снотворное принесла, выпейте!

Начиная со следующего года в титрах к любому фильму в обязательном порядке будет указываться: "При съемках фильма ни к одному актеру не домогались".

- А где у вас начальник отдела?

- Обедает, наверное.

- А давно он ушел на обед?

- Он сегодня вообще на работу не приходил…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о студентах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты