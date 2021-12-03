Укр

Снова пятница пришла — печень в страхе замерла…: новые шутки на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Снова пятница пришла — печень в страхе замерла…: новые шутки на день

Лучшие анекдоты о последнем рабочем дне

Сделайте весело себе и своим близким этого дня. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Один приятель с ужасом рассказывает другому:

- В пятницу такое случилось!!! У меня до сих пор кошмары по ночам… ужас просто.

- Что такое?

- Я варил пельмени, кинул в кастрюлю 26 пельменей.

- И что?

- А вынул 27!

Пятница, конец смены. Звонит начальник цеха:

— Выходи завтра на работу.

— Не могу…

— Почему?

— Я сегодня напьюсь с друзьями.

Пауза. И робкий голос:

— А возьмите меня с собой…

Лучшие вещи начинаются на букву П:

Пельмени

Пиво

Пятница

Карнеги написал книгу "Как перестать волноваться и начать жить", а мы и без книг делаем это каждую пятницу с мужиками в гаражах.

— Чего ты боишься больше всего в пятницу 13-го?

— Понедельника 16-го.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты