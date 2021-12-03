Снова пятница пришла — печень в страхе замерла…: новые шутки на день

Сделайте весело себе и своим близким этого дня. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Один приятель с ужасом рассказывает другому: - В пятницу такое случилось!!! У меня до сих пор кошмары по ночам… ужас просто. - Что такое? - Я варил пельмени, кинул в кастрюлю 26 пельменей. - И что? - А вынул 27!

Пятница, конец смены. Звонит начальник цеха: — Выходи завтра на работу. — Не могу… — Почему? — Я сегодня напьюсь с друзьями. Пауза. И робкий голос: — А возьмите меня с собой…

Лучшие вещи начинаются на букву П: Пельмени Пиво Пятница

Карнеги написал книгу "Как перестать волноваться и начать жить", а мы и без книг делаем это каждую пятницу с мужиками в гаражах.

— Чего ты боишься больше всего в пятницу 13-го? — Понедельника 16-го.

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