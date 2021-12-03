Снова пятница пришла — печень в страхе замерла…: новые шутки на день
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Сделайте весело себе и своим близким этого дня. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
Один приятель с ужасом рассказывает другому:
- В пятницу такое случилось!!! У меня до сих пор кошмары по ночам… ужас просто.
- Что такое?
- Я варил пельмени, кинул в кастрюлю 26 пельменей.
- И что?
- А вынул 27!
Пятница, конец смены. Звонит начальник цеха:
— Выходи завтра на работу.
— Не могу…
— Почему?
— Я сегодня напьюсь с друзьями.
Пауза. И робкий голос:
— А возьмите меня с собой…
Лучшие вещи начинаются на букву П:
Пельмени
Пиво
Пятница
Карнеги написал книгу "Как перестать волноваться и начать жить", а мы и без книг делаем это каждую пятницу с мужиками в гаражах.
— Чего ты боишься больше всего в пятницу 13-го?
— Понедельника 16-го.
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