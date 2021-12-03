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Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком Новость обновлена 03 декабря 2021, 17:49

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Сделайте весело себе и своим близким в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Сегодня утром ко мне в дверь постучались и попросили сделать пожертвование на строительство детского бассейна в нашем районе. Я вынес им стакан воды.

Приходит мужик в суд. На развод заявление принес. Естественный вопрос:

— Почему?

— Да жена моя — большая зануда.

— Почему?

— Как Вы думаете, товарищ судья, 40 тыщ в месяц на двоих достаточно?

— Ну, наверное, достаточно.

— И я так думаю. А жена говорит: «Иди работать, иди работать…»

Монитор главное в компьютере. Это знают даже голливудские сценаристы: чуть ли не в каждом втором боевике можно увидеть уничтожение компьютеров путем расстрела мониторов. Нет монитора нет компьютера!

В переполненом автобусе раздается возмущенный женский голос:

— Мужчина уберите руку! Да не вы! Да не эту! Да не оттуда!

— Ух, какой ты молодец! Как быстро работу выполняешь!

— Да, ерунда! Ты бы видел, как быстро я переделывать буду!

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

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