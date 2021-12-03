Читаем и улыбаемся: прикольные анекдоты для настроения вечерком

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Сделайте весело себе и своим близким в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Сегодня утром ко мне в дверь постучались и попросили сделать пожертвование на строительство детского бассейна в нашем районе. Я вынес им стакан воды.

Приходит мужик в суд. На развод заявление принес. Естественный вопрос: — Почему? — Да жена моя — большая зануда. — Почему? — Как Вы думаете, товарищ судья, 40 тыщ в месяц на двоих достаточно? — Ну, наверное, достаточно. — И я так думаю. А жена говорит: «Иди работать, иди работать…»

Монитор главное в компьютере. Это знают даже голливудские сценаристы: чуть ли не в каждом втором боевике можно увидеть уничтожение компьютеров путем расстрела мониторов. Нет монитора нет компьютера!

В переполненом автобусе раздается возмущенный женский голос: — Мужчина уберите руку! Да не вы! Да не эту! Да не оттуда!

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— Ух, какой ты молодец! Как быстро работу выполняешь! — Да, ерунда! Ты бы видел, как быстро я переделывать буду!

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