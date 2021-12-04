Раньше я любил работать на пилораме, а потом как отрезало: веселая подборка анекдотов на утро

— Моей первой учительнице было за 60. Мои папа и мама и ещё несколько родителей сами у неё учились когда-то. Однажды она сказала со вздохом:

«Учишь их, учишь, а через 20 лет возвращается ушастая копия, и снова как с чистой доски!»…