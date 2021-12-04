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Раньше я любил работать на пилораме, а потом как отрезало: веселая подборка анекдотов на утро

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Раньше я любил работать на пилораме, а потом как отрезало: веселая подборка анекдотов на утро

Новая порция шуток для вашей улыбки в это холодное утро

Поднимите себе и своим близким настроение в этот декабрьское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Встретились два приятеля и начали обсуждать достоинства и недостатки жен.

— Моя Аллочка — просто ангел! — говорит один.

— Везет же тебе! А моя еще жива.

Запустил «калькулятор идеального веса». Выяснил, что с моим весом нужно иметь рост 2 метра 8 сантиметров.Так что у меня не избыточный вес. У меня недостаточный рост. А это упражнениями не корректируется.

— Моей первой учительнице было за 60. Мои папа и мама и ещё несколько родителей сами у неё учились когда-то. Однажды она сказала со вздохом:

«Учишь их, учишь, а через 20 лет возвращается ушастая копия, и снова как с чистой доски!»…

Человек, сказавший "сердцу не прикажешь", явно не слыхал о дефибрилляторе.

Настоящие математики просыпаются ночью в 3:14, чтобы сходить Пи-Пи.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о детях, вам сюда.

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