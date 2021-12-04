Вешать нос запрещено: самые позитивные анекдоты обо всем на свете
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Сделайте весело себе и своим близким в эту субботу. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
- Не понимаю я этих идиотских анекдотов про тещу! Выдумывают всякие гадости. А вот у меня прекрасные отношения с моей тещей!
- Давно она живет с тобой или где-нибудь поблизости?
- Нет, она живет в Новой Зеландии!
Суд, объявляется приговор проштрафившемуся чиновнику мэрии:
- Ввиду того, что обвиняемый брал взятки в условных единицах, суд постановляет — наказать условно.
- Кто это прислал тебе такое длинное письмо? — удивляется муж.
- Мария.
- И что она пишет?
- Что расскажет обо всем при встрече, когда вернется.
- Вот смотри, дорогой, чашечки наполовину пусты, но я считаю, что наполовину полны.
Значит, я оптимистка?
- Люся, может тебе все-таки просто взять лифчик поменьше?
Если ваш парашют не раскрылся, постарайтесь насладиться красотой полета. Поверьте, больше такой возможности не будет…
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