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Вешать нос запрещено: самые позитивные анекдоты обо всем на свете

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вешать нос запрещено: самые позитивные анекдоты обо всем на свете

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Сделайте весело себе и своим близким в эту субботу. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Не понимаю я этих идиотских анекдотов про тещу! Выдумывают всякие гадости. А вот у меня прекрасные отношения с моей тещей!

- Давно она живет с тобой или где-нибудь поблизости?

- Нет, она живет в Новой Зеландии!

Суд, объявляется приговор проштрафившемуся чиновнику мэрии:

- Ввиду того, что обвиняемый брал взятки в условных единицах, суд постановляет — наказать условно.

- Кто это прислал тебе такое длинное письмо? — удивляется муж.

- Мария.

- И что она пишет?

- Что расскажет обо всем при встрече, когда вернется.

- Вот смотри, дорогой, чашечки наполовину пусты, но я считаю, что наполовину полны.

Значит, я оптимистка?

- Люся, может тебе все-таки просто взять лифчик поменьше?

Если ваш парашют не раскрылся, постарайтесь насладиться красотой полета. Поверьте, больше такой возможности не будет…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты