Вешать нос запрещено: самые позитивные анекдоты обо всем на свете

- Не понимаю я этих идиотских анекдотов про тещу! Выдумывают всякие гадости. А вот у меня прекрасные отношения с моей тещей!

- Давно она живет с тобой или где-нибудь поблизости?

- Нет, она живет в Новой Зеландии!