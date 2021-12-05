Повеселитесь от души в это утро: уморительные анекдоты для отличного настроения

Два алкаша с похмелья. Один пытается наколоть вилкой огурец в трехлитровой банке. Руки дрожат, огурец выскальзывает, ничего не получается. Другой долго смотрит на эти манипуляции, потом не выдерживает:

- Смотри, как это делается.

Берет вилку и сразу накалывает огурец. Первый хмыкнул:

- Фиг бы ты поймал его, если бы я его не загонял.