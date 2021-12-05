Повеселитесь от души в это утро: уморительные анекдоты для отличного настроения
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в это воскресное утро. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.
Два алкаша с похмелья. Один пытается наколоть вилкой огурец в трехлитровой банке. Руки дрожат, огурец выскальзывает, ничего не получается. Другой долго смотрит на эти манипуляции, потом не выдерживает:
- Смотри, как это делается.
Берет вилку и сразу накалывает огурец. Первый хмыкнул:
- Фиг бы ты поймал его, если бы я его не загонял.
Статистика утверждает, что пятьдесят процентов браков заканчивается разводом.
Это звучит не так страшно, если учесть, что другие пятьдесят процентов заканчиваются смертью.
Полиция уже два года не может поймать за руку директора вазелинового завода…
- Дорогой, в газете пишут, что вдовы становятся хорошими женами…
- Выходит, мне надо повеситься, чтобы ты стала хорошей женой?
- Извините, вы не подскажете, как дойти до жизни такой?
- Очень легко, просто катитесь вот по этой наклонной плоскости.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.