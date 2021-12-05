Настраиваемся на позитив в этот день: самые смешные шутки
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот декабрьский день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для отличного настроения.
- Пенсионерка Глушко, да, мы рассмотрели Вашу жалобу. Как с Вами связаться?
- Со мной лучше не связываться, дороже будет.
- У нас сервер выдает какие-то ошибки. Сможете помочь?
- Да, мы предпримем какие-нибудь действия.
- Какие действия?
- А какие ошибки?
- Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом.
- А меня не возьмешь!
- Не возьму! Потому что ты не такая, как все. Ты — особенная, я таких, как ты, еще никогда не встречал в жизни!
Политики и пеленки имеют одно общее свойство:
- Их нужно менять! И по одной и той же причине…
Здоровенный амбал тормозит мужика в подворотне:
- Ты меня не узнаешь?
- Нет.
Амбал, доставая нож:
- Богатым буду.
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.