Укр

Настраиваемся на позитив в этот день: самые смешные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Настраиваемся на позитив в этот день: самые смешные шутки

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам заскучать

Поднимите себе и своим близким настроение в этот декабрьский день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для отличного настроения.

- Пенсионерка Глушко, да, мы рассмотрели Вашу жалобу. Как с Вами связаться?

- Со мной лучше не связываться, дороже будет.

- У нас сервер выдает какие-то ошибки. Сможете помочь?

- Да, мы предпримем какие-нибудь действия.

- Какие действия?

- А какие ошибки?

- Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом.

- А меня не возьмешь!

- Не возьму! Потому что ты не такая, как все. Ты — особенная, я таких, как ты, еще никогда не встречал в жизни!

Политики и пеленки имеют одно общее свойство:

- Их нужно менять! И по одной и той же причине…

Здоровенный амбал тормозит мужика в подворотне:

- Ты меня не узнаешь?

- Нет.

Амбал, доставая нож:

- Богатым буду.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты