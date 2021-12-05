Уморительные анекдоты про Вовочку, которые заставят смеяться до слез
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот воскресный вечерок. "Телеграф" сделал новую подборку юморных шуток для поднятия настроения.
Четырехлетний Вовочка рассказывает маме:
- Мама, сегодня в садике нас проверял врач.
- А что он проверял?
- Проверял, дышим мы или нет.
Приходит Вовочка домой с разодраной шапкой. Мать в недоумении:
- Hу, рассказывай.
- Да, ребята с меня шапку сняли и в футбол ей начали играть.
- А ты где был?
- Hа воротах стоял.
- Вовочка, почему ты опоздал на уроки?
- Я собрался на рыбалку, но отец не пустил меня.
- Очень хорошо! Я рада, что у тебя такой умный отец. Он, конечно, объяснил тебе, почему нельзя пропускать школу?
- Нет, он сказал, что червей на двоих не хватит.
Вовочка опоздал на урок и вошел в класс, не постучавшись. Учительница говорит:
- Выйди за дверь и войди как положено.
– А я не знаю, как положено.
- Ну, войди, как твой папа входит.
Вовочка выходит, пинает дверь что есть силы и кричит:
- Ага, дармоеды, не ждали?!
В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница спрашивает у Вовочки, который с упоением что-то малюет.
- Вовочка, ты что рисуешь?
- Бога.
- Но ведь никто не знает, как он выглядит.
- Щ-щ-щас узнают…
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.