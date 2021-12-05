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Уморительные анекдоты про Вовочку, которые заставят смеяться до слез

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Уморительные анекдоты про Вовочку, которые заставят смеяться до слез

Лучшие шутки, которые улыбнут в этот холодный вечер

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот воскресный вечерок. "Телеграф" сделал новую подборку юморных шуток для поднятия настроения.

Четырехлетний Вовочка рассказывает маме:

- Мама, сегодня в садике нас проверял врач.

- А что он проверял?

- Проверял, дышим мы или нет.

Приходит Вовочка домой с разодраной шапкой. Мать в недоумении:

- Hу, рассказывай.

- Да, ребята с меня шапку сняли и в футбол ей начали играть.

- А ты где был?

- Hа воротах стоял.

- Вовочка, почему ты опоздал на уроки?

- Я собрался на рыбалку, но отец не пустил меня.

- Очень хорошо! Я рада, что у тебя такой умный отец. Он, конечно, объяснил тебе, почему нельзя пропускать школу?

- Нет, он сказал, что червей на двоих не хватит.

Вовочка опоздал на урок и вошел в класс, не постучавшись. Учительница говорит:

- Выйди за дверь и войди как положено.

– А я не знаю, как положено.

- Ну, войди, как твой папа входит.

Вовочка выходит, пинает дверь что есть силы и кричит:

- Ага, дармоеды, не ждали?!

В детском саду занятия по рисованию. Воспитательница спрашивает у Вовочки, который с упоением что-то малюет.

- Вовочка, ты что рисуешь?

- Бога.

- Но ведь никто не знает, как он выглядит.

- Щ-щ-щас узнают…

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты