Кто не спрятался - тот в военкомат: веселая утренняя подборка анекдотов про армию
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в такое нелегкое утро понедельника. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Сержант, проводя занятия с новобранцами, кричит на подчиненных:
- Эй вы, каракатицы, ползите быстрее!
Проходящий полковник делает замечание:
- Не обзывай их такими словами, которых они не понимают. Откуда им знать ботанику?
- Читал на ночь статьи про военных роботов
- Приснилось, что из военкомата пришла повестка моему роботу-пылесосу
- Генерал, на мою голову упала коробка!
- А что в ней?
- Ничего!
- А в коробке?
Молодая девушка говорит маме:
- Мама, я совсем запуталась, даже не представляю, за кого выходить замуж, за бухгалтера или за военного.
- Выходи за военного, доченька, даже не сомневайся: они умеют готовить, заправлять постель и получать приказы.
В семье генерала все служили в армии, кроме бабушки. Бабушка служила на флоте.
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.