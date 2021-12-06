Кто не спрятался - тот в военкомат: веселая утренняя подборка анекдотов про армию

Молодая девушка говорит маме:

- Мама, я совсем запуталась, даже не представляю, за кого выходить замуж, за бухгалтера или за военного.

- Выходи за военного, доченька, даже не сомневайся: они умеют готовить, заправлять постель и получать приказы.