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Кто не спрятался - тот в военкомат: веселая утренняя подборка анекдотов про армию

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Кто не спрятался - тот в военкомат: веселая утренняя подборка анекдотов про армию

Уделите минутку для шутки в это зимнее утро

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в такое нелегкое утро понедельника. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Сержант, проводя занятия с новобранцами, кричит на подчиненных:

- Эй вы, каракатицы, ползите быстрее!

Проходящий полковник делает замечание:

- Не обзывай их такими словами, которых они не понимают. Откуда им знать ботанику?

- Читал на ночь статьи про военных роботов

- Приснилось, что из военкомата пришла повестка моему роботу-пылесосу

- Генерал, на мою голову упала коробка!

- А что в ней?

- Ничего!

- А в коробке?

Молодая девушка говорит маме:

- Мама, я совсем запуталась, даже не представляю, за кого выходить замуж, за бухгалтера или за военного.

- Выходи за военного, доченька, даже не сомневайся: они умеют готовить, заправлять постель и получать приказы.

В семье генерала все служили в армии, кроме бабушки. Бабушка служила на флоте.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

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