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Пицца - это единственный адекватный любовный треугольник: смешные анекдоты про итальянское блюдо

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пицца - это единственный адекватный любовный треугольник: смешные анекдоты про итальянское блюдо Новость обновлена 06 декабря 2021, 11:32

Веселые шутки, которые помогут вам расслабиться

По поводу необычного праздника — День пиццы, "Телеграф" собрал веселые анекдоты про блюдо.

Блондинка заказывает пиццу. На вопрос — на сколько частей разрезать: шесть или двенадцать — отвечает:

- На шесть. Двенадцать мне не съесть.

Удивляет, что в американских сериалах пиццу обычно заказывают когда нету денег, а я ее покупаю только по праздникам.

А ведь можно зайти в пиццерию, заказать там себе доставку пиццы и бесплатно уехать с доставщиком к себе домой, ведь вам по пути.

- Официант! А что такое диетическая пицца?

- Это обычная пицца. Но я сажусь рядом и ем ее вместе с вами.

Когда сынишка заявляет, что станет сантехником или разносчиком пиццы, — "родительский контроль" на компе уже бесполезен.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.

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