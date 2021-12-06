Пицца - это единственный адекватный любовный треугольник: смешные анекдоты про итальянское блюдо
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По поводу необычного праздника — День пиццы, "Телеграф" собрал веселые анекдоты про блюдо.
Блондинка заказывает пиццу. На вопрос — на сколько частей разрезать: шесть или двенадцать — отвечает:
- На шесть. Двенадцать мне не съесть.
Удивляет, что в американских сериалах пиццу обычно заказывают когда нету денег, а я ее покупаю только по праздникам.
А ведь можно зайти в пиццерию, заказать там себе доставку пиццы и бесплатно уехать с доставщиком к себе домой, ведь вам по пути.
- Официант! А что такое диетическая пицца?
- Это обычная пицца. Но я сажусь рядом и ем ее вместе с вами.
Когда сынишка заявляет, что станет сантехником или разносчиком пиццы, — "родительский контроль" на компе уже бесполезен.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.