Разбавьте свой вечер яркими красками: анекдоты, которые подарят улыбку
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.
Сыр с большими дырками стоит дороже, чем сыр с маленькими дырками.
Что это, по-вашему, если не налог на воздух?
- Капец, как ты выросла! А всего лишь месяц назад была маленькой. Как тебя в деревне то откормили? Совсем как взрослая.
- Прекрати разговаривать с моей попой.
Вот до чего дошел прогресс: едешь по трассе, чуть-чуть задремал — сразу р-р-раз тебе! - подушечка…
- Сериал!
- Футбол!
- Сериал!
- Футбол!
- Сериал!
- Футбол!
- Секс!
- А, фиг с ним, с этим футболом!
- Ты че, фраер, попутал? Ты хоть знаешь, чей я сын?
- Чей?
- Божий. Приходите к нам в церковь в воскресенье.
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.