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Разбавьте свой вечер яркими красками: анекдоты, которые подарят улыбку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Разбавьте свой вечер яркими красками: анекдоты, которые подарят улыбку Новость обновлена 06 декабря 2021, 18:10

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер

Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.

Сыр с большими дырками стоит дороже, чем сыр с маленькими дырками.

Что это, по-вашему, если не налог на воздух?

- Капец, как ты выросла! А всего лишь месяц назад была маленькой. Как тебя в деревне то откормили? Совсем как взрослая.

- Прекрати разговаривать с моей попой.

Вот до чего дошел прогресс: едешь по трассе, чуть-чуть задремал — сразу р-р-раз тебе! - подушечка…

- Сериал!

- Футбол!

- Сериал!

- Футбол!

- Сериал!

- Футбол!

- Секс!

- А, фиг с ним, с этим футболом!

- Ты че, фраер, попутал? Ты хоть знаешь, чей я сын?

- Чей?

- Божий. Приходите к нам в церковь в воскресенье.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты