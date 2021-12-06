Разбавьте свой вечер яркими красками: анекдоты, которые подарят улыбку

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер

Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.

Сыр с большими дырками стоит дороже, чем сыр с маленькими дырками. Что это, по-вашему, если не налог на воздух?

- Капец, как ты выросла! А всего лишь месяц назад была маленькой. Как тебя в деревне то откормили? Совсем как взрослая. - Прекрати разговаривать с моей попой.

Вот до чего дошел прогресс: едешь по трассе, чуть-чуть задремал — сразу р-р-раз тебе! - подушечка…

- Сериал! - Футбол! - Сериал! - Футбол! - Сериал! - Футбол! - Секс! - А, фиг с ним, с этим футболом!

- Ты че, фраер, попутал? Ты хоть знаешь, чей я сын? - Чей? - Божий. Приходите к нам в церковь в воскресенье.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.