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Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов Новость обновлена 07 декабря 2021, 12:47

Новая порция шуток для вашей улыбки в этот дождливій день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.

Требования к кандидату на должность менеджера-консультанта в магазине цифровой и бытовой техники: «Умение читать информацию на упаковке товара вместе с клиентом таким образом, чтобы ему казалось, что вы отвечаете на его вопрос и реально во всем этом разбираетесь».

— А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?

— Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.

Шоколад делают из зерен какао, а зерна какао растут на дереве, которое является растением. Так что шоколад — это салат! Вот и всё!

— Сынок, а ты не видел, где эта штука, чтобы картошку чистить?

— Пап, она же бросила тебя три дня назад.

— Мне нужен надежный мужчина, который в старости мог бы мне подать стакан вина.

— Может воды?

— Вот видишь, почему нам не по пути?

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

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