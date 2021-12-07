Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот холодный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток, которые улыбнут.
Требования к кандидату на должность менеджера-консультанта в магазине цифровой и бытовой техники: «Умение читать информацию на упаковке товара вместе с клиентом таким образом, чтобы ему казалось, что вы отвечаете на его вопрос и реально во всем этом разбираетесь».
— А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?
— Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.
Шоколад делают из зерен какао, а зерна какао растут на дереве, которое является растением. Так что шоколад — это салат! Вот и всё!
— Сынок, а ты не видел, где эта штука, чтобы картошку чистить?
— Пап, она же бросила тебя три дня назад.
— Мне нужен надежный мужчина, который в старости мог бы мне подать стакан вина.
— Может воды?
— Вот видишь, почему нам не по пути?
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.