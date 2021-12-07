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Думала, что дышать без него не могу, а оказалось - насморк: смешные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Думала, что дышать без него не могу, а оказалось - насморк: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 07 декабря 2021, 18:56

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Чтобы вы не грустили в этот холодный и дождливый зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Я сделал все, что мог…

- Доктор, но вы же просто подули на ранку!

- Все, что мог.

Людоеды за чаем:

- Вот, говорят, человек на 80% состоит из воды. А все равно потом пить хочется!

- Есть мнение, что черный цвет — символ богатства.

- Это говорят миллионеры?

- Вообще-то, их вдовы…

Женщине два раза повторять не надо — она все равно по-своему сделает.

Пряник, испеченный в виде кнута — идеальный инструмент управления.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

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