Думала, что дышать без него не могу, а оказалось - насморк: смешные анекдоты на вечер
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Чтобы вы не грустили в этот холодный и дождливый зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
- Я сделал все, что мог…
- Доктор, но вы же просто подули на ранку!
- Все, что мог.
Людоеды за чаем:
- Вот, говорят, человек на 80% состоит из воды. А все равно потом пить хочется!
- Есть мнение, что черный цвет — символ богатства.
- Это говорят миллионеры?
- Вообще-то, их вдовы…
Женщине два раза повторять не надо — она все равно по-своему сделает.
Пряник, испеченный в виде кнута — идеальный инструмент управления.
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