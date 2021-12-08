Опытный педагог подготовит студентов ВУЗа к отчислению: веселые шутки об учебе
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Поднимите себе и своим близким настроение в это декабрьское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
- Мама! Учительница велела нам нарисовать, кем мы хотим быть. Я ничего не сделала, потому что не знаю, как это нарисовать. Я хочу замуж.
С близнецами я впервые в жизни познакомился в университете, и вот что я могу сказать. Невозможно передать ощущения от того, что во время закрытия хвоста с кафедры выходит преподаватель и через пять минут возвращается уже в другой одежде, а когда пытаешься что-то сказать ему, то слышишь "Я у тебя не принимаю".
В недалеком будущем на дне рождения дедушки внук листает семейный альбом и увидел групповые фото из его школьных лет.
- А разве можно так плотно стоять толпой? И вас не наказывали? Не штрафовали?
- Вовочка, где тебя носит? Урок начался 10 минут назад! Ты не слышал звонок?
- Звонок для учителя, Марья Ивановна!
Экзамен в институте. Преподаватель:
- Что вы мне подмигиваете?
Студент:
- Сигнализирую, что мои знания на исходе.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.