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Опытный педагог подготовит студентов ВУЗа к отчислению: веселые шутки об учебе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Опытный педагог подготовит студентов ВУЗа к отчислению: веселые шутки об учебе

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение на весь день

Поднимите себе и своим близким настроение в это декабрьское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

- Мама! Учительница велела нам нарисовать, кем мы хотим быть. Я ничего не сделала, потому что не знаю, как это нарисовать. Я хочу замуж.

С близнецами я впервые в жизни познакомился в университете, и вот что я могу сказать. Невозможно передать ощущения от того, что во время закрытия хвоста с кафедры выходит преподаватель и через пять минут возвращается уже в другой одежде, а когда пытаешься что-то сказать ему, то слышишь "Я у тебя не принимаю".

В недалеком будущем на дне рождения дедушки внук листает семейный альбом и увидел групповые фото из его школьных лет.

- А разве можно так плотно стоять толпой? И вас не наказывали? Не штрафовали?

- Вовочка, где тебя носит? Урок начался 10 минут назад! Ты не слышал звонок?

- Звонок для учителя, Марья Ивановна!

Экзамен в институте. Преподаватель:

- Что вы мне подмигиваете?

Студент:

- Сигнализирую, что мои знания на исходе.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

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