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Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, от которых вы будете смеяться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, от которых вы будете смеяться Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:09

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь день

Позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Посмейтесь вместе с нами.

Когда У Вас начинает создаваться впечатление, что Ваша жизнь перетекла в спокойное русло без тревог, забот и неприятностей, не расслабляйтесь!

Судьба просто перезаряжает парабеллум.

— Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом.

— А меня не возьмёшь!

— Не возьму! Потому что ты не такая, как все. Ты — особенная, я таких, как ты, ещё никогда не встречал в жизни!

— Прикинь, оказывается, когда-то давным-давно люди занимались любовью без презерватива.

— Я тебе больше скажу, когда-то давным-давно люди даже без масок ходили!

Черная пятница — это когда только собрался в клуб оттянуться, тут звонит шеф и говорит, что завтра утром срочная работа.

— Слышал, без Qr-кода сейчас нельзя купить Биг мак!

— Да, такого удара по ожирению наши законодатели ещё не наносили!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

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