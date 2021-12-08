Разбавьте этот день яркими красками: анекдоты, от которых вы будете смеяться
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Позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Посмейтесь вместе с нами.
Когда У Вас начинает создаваться впечатление, что Ваша жизнь перетекла в спокойное русло без тревог, забот и неприятностей, не расслабляйтесь!
Судьба просто перезаряжает парабеллум.
— Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом.
— А меня не возьмёшь!
— Не возьму! Потому что ты не такая, как все. Ты — особенная, я таких, как ты, ещё никогда не встречал в жизни!
— Прикинь, оказывается, когда-то давным-давно люди занимались любовью без презерватива.
— Я тебе больше скажу, когда-то давным-давно люди даже без масок ходили!
Черная пятница — это когда только собрался в клуб оттянуться, тут звонит шеф и говорит, что завтра утром срочная работа.
— Слышал, без Qr-кода сейчас нельзя купить Биг мак!
— Да, такого удара по ожирению наши законодатели ещё не наносили!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.