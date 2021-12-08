Лежать на диване — это тоже идти своим путем: смешные анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 92
Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
— Вовочка, а что такое храм?
— Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.
— Пап, у меня колесо спустило…
— А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя ж муж есть, вот ему и звони!
— Да, блин, звонила, он не отвечает…
— Ну а запасного нет?
— Звонила, он тоже не отвечает….
В жизни мне помогает только одно — ничего.
Если вы не пьёте и не материтесь — значит не следите за ситуацией в мире.
— Сегодня я опять забыл сходить в спортзал. И так уже восьмой год подряд…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.