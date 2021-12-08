Лежать на диване — это тоже идти своим путем: смешные анекдоты на вечер

— Пап, у меня колесо спустило…

— А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя ж муж есть, вот ему и звони!

— Да, блин, звонила, он не отвечает…

— Ну а запасного нет?

— Звонила, он тоже не отвечает….