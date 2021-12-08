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Лежать на диване — это тоже идти своим путем: смешные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Лежать на диване — это тоже идти своим путем: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 08 декабря 2021, 19:00

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш вечер незабываемым

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

— Вовочка, а что такое храм?

— Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.

— Пап, у меня колесо спустило…

— А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя ж муж есть, вот ему и звони!

— Да, блин, звонила, он не отвечает…

— Ну а запасного нет?

— Звонила, он тоже не отвечает….

В жизни мне помогает только одно — ничего.

Если вы не пьёте и не материтесь — значит не следите за ситуацией в мире.

— Сегодня я опять забыл сходить в спортзал. И так уже восьмой год подряд…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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