Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Взрослый, как и ребёнок любит мягкие игрушки.

Человек, который думает, что стал взрослым, считает, что лучшая мягкая игрушка — это диван.

Человек, который действительно повзрослел, понимает, что лучшая мягкая игрушка — это он сам.