Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.
Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей. Женщина:
— Распечатайте мне вот эту, на памятник!
Взрослый, как и ребёнок любит мягкие игрушки.
Человек, который думает, что стал взрослым, считает, что лучшая мягкая игрушка — это диван.
Человек, который действительно повзрослел, понимает, что лучшая мягкая игрушка — это он сам.
Когда выйду на пенсию буду каждый понедельник выходить в 7 утра на улицу, смотреть как люди идут на работу и страдают.
После взрыва на цементном заводе, прошел дождь, и жизнь на предприятии окончательно замерла.
— Едешь на дачу, водочку пить?
— Да, доктор сказал, что можно немножко.
— С Валерой?
— Нет, с Валерой немножко нельзя…
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