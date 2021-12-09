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Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Разбавьте день яркими красками: анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 09 декабря 2021, 12:08

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь день

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку.

Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей. Женщина:

— Распечатайте мне вот эту, на памятник!

Взрослый, как и ребёнок любит мягкие игрушки.

Человек, который думает, что стал взрослым, считает, что лучшая мягкая игрушка — это диван.

Человек, который действительно повзрослел, понимает, что лучшая мягкая игрушка — это он сам.

Когда выйду на пенсию буду каждый понедельник выходить в 7 утра на улицу, смотреть как люди идут на работу и страдают.

После взрыва на цементном заводе, прошел дождь, и жизнь на предприятии окончательно замерла.

— Едешь на дачу, водочку пить?

— Да, доктор сказал, что можно немножко.

— С Валерой?

— Нет, с Валерой немножко нельзя…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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