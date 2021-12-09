Хоронили тёщу — поймали двух покемонов: анекдоты, которые оценят все зятья
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Холодный вечер — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые зарядят вас позитивной энергией!
- Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей без всяких средств к существованию. А она домой вернулась. Причём спокойно, молча. Не орала, не угрожала, заявления в полицию не писала.
Не то что теща…
Объявление на заборе: "Молодая семья без детей срочно снимет 1-комнатную квартиру. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантируем".
Внизу приписка: "Люди, спасите от тёщи!".
- Пап, а как змея шипит?
- Зинаида Петровна, - кричит папа, обращаясь к теще, - скажите что-нибудь, сыну с уроками помочь надо.
Теща, вернувшись с санатория: — Меня там змея укусила. Врачи с трудом успели откачать.
Зять: — Мам, я же говорил, что в пансионат надо ехать, а не в санаторий.
— Там змей нет?
— Там врачей нет…
- Вась! Наш кот в тапки покакал!!!
— Что?! Ах ты мерзкая скотина! Ща убью, на фиг!!!
— Да не в твои! В мамины!
— А, ну дай ему сметанки!
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