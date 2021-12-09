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Хоронили тёщу — поймали двух покемонов: анекдоты, которые оценят все зятья

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Хоронили тёщу — поймали двух покемонов: анекдоты, которые оценят все зятья

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот декабрьский вечер

Холодный вечер — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые зарядят вас позитивной энергией!

- Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей без всяких средств к существованию. А она домой вернулась. Причём спокойно, молча. Не орала, не угрожала, заявления в полицию не писала.

Не то что теща…

Объявление на заборе: "Молодая семья без детей срочно снимет 1-комнатную квартиру. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантируем".

Внизу приписка: "Люди, спасите от тёщи!".

- Пап, а как змея шипит?

- Зинаида Петровна, - кричит папа, обращаясь к теще, - скажите что-нибудь, сыну с уроками помочь надо.

Теща, вернувшись с санатория: — Меня там змея укусила. Врачи с трудом успели откачать.

Зять: — Мам, я же говорил, что в пансионат надо ехать, а не в санаторий.

— Там змей нет?

— Там врачей нет…

- Вась! Наш кот в тапки покакал!!!

— Что?! Ах ты мерзкая скотина! Ща убью, на фиг!!!

— Да не в твои! В мамины!

— А, ну дай ему сметанки!

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о студенческой жизни, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты