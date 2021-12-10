Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на утро

Двое мужчин разговаривают перед окончанием рабочего дня.

- Вася, что ты первым делом сделаешь, когда придешь домой?

- Разорву трусики моей жены!

- Ого, а я и не думал, что у вас такие страстные отношения!

- Да нет, просто они мне ужасно жмут.