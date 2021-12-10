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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на утро

Уморительные шутки, которые поднимут вам настроение на целый день

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение в это утро. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, которые улыбнут.

Двое мужчин разговаривают перед окончанием рабочего дня.

- Вася, что ты первым делом сделаешь, когда придешь домой?

- Разорву трусики моей жены!

- Ого, а я и не думал, что у вас такие страстные отношения!

- Да нет, просто они мне ужасно жмут.

Людям не предназначено было работать в декабре! Мы должны прятаться от волков, пить, и молиться, чтобы осеннего урожая хватило до весны.

- Заметила, что кот половину своей еды уносит дворняге, которая его защищает от других собак и котов.

- Это бизнес, детка, ничего личного.

Лектор читает лекцию:

- В общем и целом, жизнь каждого из нас — это то, что мы чаще всего каждодневно наблюдаем в жизни.

В зале вскакивает мужчина и кричит:

- Это возмутительно! Уважаемый, я попрошу вас отвечать за свои слова. Вот я, например, проктолог…

- В прошлом году он послал свою фотографию в Клуб одиноких сердец. Они прислали ему ее обратно. Они написали, что они не настолько одиноки…

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о теще, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты