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Немного веселья не помешает: порция веселых шуток на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Немного веселья не помешает: порция веселых шуток на день Новость обновлена 10 декабря 2021, 11:47

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь день

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот декабрьский день.

- Бабушка, все говорят, что я лошара!

- Ну, какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!

- Представляешь, ехала сегодня в метро, и сразу три молодых человека встали и уступили мне место…

- Ну и как, ты поместилась?

Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.

Мужик после большой пьянки звонит другу:

- Слушай, ну мы вчера дали! Самый глюк был, когда у тебя лимон по столу на тонких ножках бегал!

- А, так это ты мою канарейку в чай выдавил?

Двое друзей в ресторане. Один заказывает жареную курицу. Второй:

- А ты не боишься заразиться куриным гриппом?

Первый:

- Вася, если этой курице вздумается на меня покашлять, то мне грозит не грипп, а инфаркт!

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты