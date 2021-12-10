Немного веселья не помешает: порция веселых шуток на день
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот декабрьский день.
- Бабушка, все говорят, что я лошара!
- Ну, какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!
- Представляешь, ехала сегодня в метро, и сразу три молодых человека встали и уступили мне место…
- Ну и как, ты поместилась?
Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.
Мужик после большой пьянки звонит другу:
- Слушай, ну мы вчера дали! Самый глюк был, когда у тебя лимон по столу на тонких ножках бегал!
- А, так это ты мою канарейку в чай выдавил?
Двое друзей в ресторане. Один заказывает жареную курицу. Второй:
- А ты не боишься заразиться куриным гриппом?
Первый:
- Вася, если этой курице вздумается на меня покашлять, то мне грозит не грипп, а инфаркт!
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.