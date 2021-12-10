Смешные еврейский шуточки, которые скрасят ваш вечер

Самые смешные анекдоты про евреев, которые насмешат вас до слез

Чтобы вы не грустили в этот холодный зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Моня, помнишь, когда тебе было плохо, я сварила тебе суп? - Нет, Рая, ты сначала сварила суп, а потом мне было плохо!

Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то и дело поглядывая на часы. — Волнуюсь за свою Сару, — поясняет он соседу. — А что с ней? — С ней мой автомобиль.

— Сёма, шо там такое грохнуло на кухне? — Роза, у меня случилось озарение: я видел будущее!.. — И шо там в будущем? — Мы покупаем новую сахарницу…

Одесса. Ювелирная мастерская. — Пожалуйста, сделайте гравировку "Саре от Мони". Пожилой ювелир: — Я бы посоветовал вам написать таки короче: "От Мони". Мало ли…

— Сарочка, что тебе подарить на Новый год? — Да дари, что хочешь! Главное, чтоб мех красиво отражался в серьгах с бриллиантами!

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