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Смешные еврейский шуточки, которые скрасят ваш вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Смешные еврейский шуточки, которые скрасят ваш вечер

Самые смешные анекдоты про евреев, которые насмешат вас до слез

Чтобы вы не грустили в этот холодный зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Моня, помнишь, когда тебе было плохо, я сварила тебе суп?

- Нет, Рая, ты сначала сварила суп, а потом мне было плохо!

Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то и дело поглядывая на часы.

— Волнуюсь за свою Сару, — поясняет он соседу.

— А что с ней?

— С ней мой автомобиль.

— Сёма, шо там такое грохнуло на кухне?

— Роза, у меня случилось озарение: я видел будущее!..

— И шо там в будущем?

— Мы покупаем новую сахарницу…

Одесса. Ювелирная мастерская.

— Пожалуйста, сделайте гравировку "Саре от Мони".

Пожилой ювелир:

— Я бы посоветовал вам написать таки короче: "От Мони". Мало ли…

— Сарочка, что тебе подарить на Новый год?

— Да дари, что хочешь! Главное, чтоб мех красиво отражался в серьгах с бриллиантами!

Еще больше смешных анекдотов о евреях в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты