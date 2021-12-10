Смешные еврейский шуточки, которые скрасят ваш вечер
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Чтобы вы не грустили в этот холодный зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
- Моня, помнишь, когда тебе было плохо, я сварила тебе суп?
- Нет, Рая, ты сначала сварила суп, а потом мне было плохо!
Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то и дело поглядывая на часы.
— Волнуюсь за свою Сару, — поясняет он соседу.
— А что с ней?
— С ней мой автомобиль.
— Сёма, шо там такое грохнуло на кухне?
— Роза, у меня случилось озарение: я видел будущее!..
— И шо там в будущем?
— Мы покупаем новую сахарницу…
Одесса. Ювелирная мастерская.
— Пожалуйста, сделайте гравировку "Саре от Мони".
Пожилой ювелир:
— Я бы посоветовал вам написать таки короче: "От Мони". Мало ли…
— Сарочка, что тебе подарить на Новый год?
— Да дари, что хочешь! Главное, чтоб мех красиво отражался в серьгах с бриллиантами!
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