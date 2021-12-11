Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: смешные шутки на утро для позитивного настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Проснулись и тут же улыбнулись: смешные шутки на утро для позитивного настроения

Очередная подборка самых смешных анекдотов

Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное субботнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

Отец после выпускного вечера:

- Ну, сын, ты уже взрослый человек и я разрешаю тебе закурить!

- Спасибо, но уже два года, как я бросил…

Когда я хочу быстро и безболезненно расстаться с девушкой, я просто знакомлю ее со своими друзьями.

Девушка приходит к врачу и жалуется на неважное самочувствие. Он ее осматривает и говорит:

- У вас такие смазанные симптомы. Либо вы беременны, либо у вас грипп начинается.

- Значит, беременна. Кто бы мог меня заразить гриппом?

Кефирная диета поднимает настроение, если пакет кефира разбавить буханкой хлеба и батоном вареной колбасы.

Был в гостях. Приняли хорошо. Выгнали не сразу. Били без злости. Да и догоняли лениво. Мне понравилось. Еще пойду.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над еврейскими шутками, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты