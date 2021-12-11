Проснулись и тут же улыбнулись: смешные шутки на утро для позитивного настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное субботнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.
Отец после выпускного вечера:
- Ну, сын, ты уже взрослый человек и я разрешаю тебе закурить!
- Спасибо, но уже два года, как я бросил…
Когда я хочу быстро и безболезненно расстаться с девушкой, я просто знакомлю ее со своими друзьями.
Девушка приходит к врачу и жалуется на неважное самочувствие. Он ее осматривает и говорит:
- У вас такие смазанные симптомы. Либо вы беременны, либо у вас грипп начинается.
- Значит, беременна. Кто бы мог меня заразить гриппом?
Кефирная диета поднимает настроение, если пакет кефира разбавить буханкой хлеба и батоном вареной колбасы.
Был в гостях. Приняли хорошо. Выгнали не сразу. Били без злости. Да и догоняли лениво. Мне понравилось. Еще пойду.
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