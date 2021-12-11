Позитивная вечерняя нотка: улетные анекдоты для вашей улыбки

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести на праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: "Идите вы все в баню!".

- Ты чего такая счастливая? - Мне пришел штраф за превышение скорости с фотографией. Я на ней так клево вышла!

- У нас начальник 20 лет уже работает. Хам, лентяй и алкоголик! - А жаловаться выше не пробовали? - Пробовали. Для разбора ситуации приезжал его шеф. - Ну и что? - Хам, лентяй и алкоголик!

В роддоме родился ребенок. Счастливый отец кричит: - Мальчик! У меня родился мальчик! - Это не мальчик, а девочка. И отпустите мой мизинец — говорит акушерка.

Сейчас у девятилетних детей айфоны, айпады, фейсбук, инстаграм… Когда мне было 9 лет, я бил крапиву палкой и мне было весело!

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.