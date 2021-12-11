Позитивная вечерняя нотка: улетные анекдоты для вашей улыбки
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот декабрьский вечер.
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести на праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: "Идите вы все в баню!".
- Ты чего такая счастливая?
- Мне пришел штраф за превышение скорости с фотографией. Я на ней так клево вышла!
- У нас начальник 20 лет уже работает. Хам, лентяй и алкоголик!
- А жаловаться выше не пробовали?
- Пробовали. Для разбора ситуации приезжал его шеф.
- Ну и что?
- Хам, лентяй и алкоголик!
В роддоме родился ребенок. Счастливый отец кричит:
- Мальчик! У меня родился мальчик!
- Это не мальчик, а девочка. И отпустите мой мизинец — говорит акушерка.
Сейчас у девятилетних детей айфоны, айпады, фейсбук, инстаграм…
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву палкой и мне было весело!
Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.