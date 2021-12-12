Улыбнись на все 32: свежая порция уморительных шуток на утро
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Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных анекдотов для поднятия настроения.
Не спрашивай свою девушку — кто тот парень, с которым она сейчас поздоровалась. Хватит с нее и того, что придется объяснять ему, кто ты такой.
Профессор на лекции спрашивает:
- Если бы перед бараном поставили ведра с водой и с алкоголем, что бы стал пить баран?
- Воду.
- Да. А почему?
- Потому что баран!
- И давно ты на бирже играешь?
- Уже год как.
- И как сумма на счету изменилась?
- В десять раз. Теперь там сто тысяч.
- С десяти тысяч начинал?
- Нет, с миллиона.
Жена набросилась на мужа, который явился домой под утро:
- Где ты был?! Я всю ночь ждала, глаз не сомкнула!
Муж, устало:
- А, ты думаешь, я спал?
- У тебя такие красивые глаза, так бы и утонул.
- Но у меня глаза-то карие.
- И что?
- Ты хоть понимаешь, в чем ты тонешь?
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