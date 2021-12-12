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Улыбнись на все 32: свежая порция уморительных шуток на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Улыбнись на все 32: свежая порция уморительных шуток на утро

Уморительные шутки, которые поднимут вам настроение на целый день

Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных анекдотов для поднятия настроения.

Не спрашивай свою девушку — кто тот парень, с которым она сейчас поздоровалась. Хватит с нее и того, что придется объяснять ему, кто ты такой.

Профессор на лекции спрашивает:

- Если бы перед бараном поставили ведра с водой и с алкоголем, что бы стал пить баран?

- Воду.

- Да. А почему?

- Потому что баран!

- И давно ты на бирже играешь?

- Уже год как.

- И как сумма на счету изменилась?

- В десять раз. Теперь там сто тысяч.

- С десяти тысяч начинал?

- Нет, с миллиона.

Жена набросилась на мужа, который явился домой под утро:

- Где ты был?! Я всю ночь ждала, глаз не сомкнула!

Муж, устало:

- А, ты думаешь, я спал?

- У тебя такие красивые глаза, так бы и утонул.

- Но у меня глаза-то карие.

- И что?

- Ты хоть понимаешь, в чем ты тонешь?

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о сыновьях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты