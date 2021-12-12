Самое время улыбнуться: юморные анекдоты для хорошего настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
- У меня сосед — вампир был!
- Как ты это узнал?
- А я ему в грудь осиновый кол вбил, он и умер…
В нашем супермаркете появился новый менеджер по рекламе. Теперь там вместо отдела "Детское питание" отдел с названием "Корм для детей".
- Я тебя в последний раз спрашиваю, когда ты вернешь мне долг?
- Слава богу, что ты больше не будешь задавать эти дурацкие вопросы.
- Официант, что вы порекомендуете к вашему фирменному блюду, сухое или полусухое?
- Вы с дамой?
- Разумеется.
- Это которая сейчас пошла танцевать?
- Ну да.
- Закажите водочки.
Муж сидит за компьютером, работает. Жена моет окно. Муж:
- Смотри не вывались. Но если будешь падать, кричи громче, чтобы все бабы в округе знали, что я теперь свободен.
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