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Самое время улыбнуться: юморные анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Самое время улыбнуться: юморные анекдоты для хорошего настроения

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

- У меня сосед — вампир был!

- Как ты это узнал?

- А я ему в грудь осиновый кол вбил, он и умер…

В нашем супермаркете появился новый менеджер по рекламе. Теперь там вместо отдела "Детское питание" отдел с названием "Корм для детей".

- Я тебя в последний раз спрашиваю, когда ты вернешь мне долг?

- Слава богу, что ты больше не будешь задавать эти дурацкие вопросы.

- Официант, что вы порекомендуете к вашему фирменному блюду, сухое или полусухое?

- Вы с дамой?

- Разумеется.

- Это которая сейчас пошла танцевать?

- Ну да.

- Закажите водочки.

Муж сидит за компьютером, работает. Жена моет окно. Муж:

- Смотри не вывались. Но если будешь падать, кричи громче, чтобы все бабы в округе знали, что я теперь свободен.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты