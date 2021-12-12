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Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку Новость обновлена 12 декабря 2021, 18:42

Пускай ваш вечер будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

В личной жизни руководствуюсь старым рыночным правилом: "Я ещё похожу, посмотрю, если что — вернусь сюда".

Ожидая с утра на остановке маршрутку, чётко понимаешь смысл фразы: "Не твоя — вот и бесишься".

С женского форума: — Я очень боюсь выходить замуж… Мне кажется, будто мой муж проснётся однажды ночью, поймёт, что я дура и убьёт меня.

— Еще вопросы есть?

— А вот когда умирает черепашка, проносится у нее жизнь перед глазами или супермедленно проплывает?

— Я имею в виду — к свидетелю.

— К свидетелю вопросов нет, ваша честь.

— В прошлом году он послал свою фотографию в Клуб одиноких сердец. Они прислали ему ее обратно. Они написали, что они не настолько одиноки…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

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