Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот хмурый день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
В личной жизни руководствуюсь старым рыночным правилом: "Я ещё похожу, посмотрю, если что — вернусь сюда".
Ожидая с утра на остановке маршрутку, чётко понимаешь смысл фразы: "Не твоя — вот и бесишься".
С женского форума: — Я очень боюсь выходить замуж… Мне кажется, будто мой муж проснётся однажды ночью, поймёт, что я дура и убьёт меня.
— Еще вопросы есть?
— А вот когда умирает черепашка, проносится у нее жизнь перед глазами или супермедленно проплывает?
— Я имею в виду — к свидетелю.
— К свидетелю вопросов нет, ваша честь.
— В прошлом году он послал свою фотографию в Клуб одиноких сердец. Они прислали ему ее обратно. Они написали, что они не настолько одиноки…
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.